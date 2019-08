Problemas sanitários cancelam tradicional feira de novilhas da Farsul na Expointer

publicidade

A 15ª Feira de Novilhas e Ventres Selecionados prevista para acontecer nesta noite no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi cancelada por questões sanitárias, conforme foi confirmado pelo coordenador da Comissão de Exposições e Feiras da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong. Cerca de 300 animais que chegavam ao parque na noite de quarta-feira foram impedidos de acessar.

A chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal, a veterinária Rosane Collares, explica que eles foram inspecionados visualmente. “Da carga, 111 foram admitidos, 69 deles não tinham ectoparasitas, mas o teste de diagnóstico de tuberculose não estava feito de maneira correta [no caso de novilhas, precisa ser na cervical, não na prega caudal], por isso foram reprovados. Cerca de 160 foram rechaçadas pela presença de carrapatos e papilomas [verrugas]”, frisa.

De acordo com ela, foi a organização do evento que optou pelo cancelamento, já que outros animais poderiam vir e passar pela inspetoria. “Os animais vieram de vários municípios do Estado. Não foi um caso isolado, é bem corriqueiro. A gente fica triste que esse tipo de situação ocorra, mas temos um corpo técnico e um regulamento sanitário que precisa ser cumprido”, afirma Rosane.

A coordenadora lembra que neste ano animais cotados para levarem o grande campeonato da raça, vindos de fora do Estado, foram impedidos de entrar devido a presença de papilomas.

Organização do evento optou pelo cancelamento, já que outros animais poderiam vir e passar pela inspetoria | Foto: Mauro Schaefer

Lançada na primeira quinzena de agosto, a feira é uma das grandes atrações da Expointer e movimenta milhões. Neste ano, a expectativa era de atingir preços médios de R$ 6 pelo quilo vivo e contar com cerca de 500 animais de raças europeias e sintéticas.

Schardong relata que normalmente os lotes chegam e acabam saindo do parque na noite do evento ou, no máximo, na manhã seguinte. “Eles vieram e foram impedidos de entrar por questão sanitária. Nem desembarcaram. Recebemos a notícia com surpresa, a gente poderia ter conversado e contornado a situação, ficamos chateados, mas respeitamos a sanidade animal e a decisão dos profissionais”, desabafa.

O cancelamento do evento, pela primeira vez, pode comprometer a realização de outros, nas próximas edições da Expointer. “Nós vamos rever o posicionamento da Farsul, no caso de fazermos ou não a atividade”, afirma, sem dar detalhes. Conforme ele, dois eventos são tradicionais, além das novilhas - que é realizado na primavera -, que é o de terneiros, que ocorre em outubro.

Em 2018 foram comercializados 468 exemplares, em Esteio, pelo total de R$ 572,3 mil, com médias de R$ 4,87 para o quilo das novilhas prenhas, R$ 4,74 para novilhas e R$ 4,95 para terneiras.