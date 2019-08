Secretaria da Agricultura lança novo vídeo sobre a história da Expointer

publicidade

O terceiro vídeo da série “Expointer – Memória e História”, produzida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, foi lançado na quarta-feira. Os dois primeiros episódios estão disponíveis desde a semana passada (veja abaixo). Cada um deles, de um minuto, contém imagens antigas e recentes da feira, com edição e trilha musical. Os vídeos podem ser acessados no Facebook da secretaria ou no YouTube. Novos vídeos serão disponibilizados nesta quinta-feira e nos dias 20 e 22.

A 42ª edição da feira ocorre em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil, entre o dia 24 de agosto e 1º de setembro. O local ficará aberto entre as 8h e 20h30min. O ingresso custa R$ 13 para pedestres e R$ 32 por veículo, com a entrada garantida. Estudantes pagam R$ 6, assim como pessoas entre 60 e 64 anos. A partir dos 65, não será cobrado a entrada, assim como menores de seis anos acompanhados.