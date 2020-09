Sem público, final do Freio de Ouro acontece neste domingo

publicidade

A pandemia pode ter tirado o público presencial da final do 39º Freio de Ouro, que ocorre neste domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, mas não tirou o brilho da prova e o interesse de seus apreciadores. A disputa final começa a ser transmitida ao vivo às 12h. A abertura oficial ocorre às 12h30min e a largada para a primeira prova é às 13h.

A Arena do Cavalo Crioulo, que na última edição da Expointer recebeu 15 mil pessoas nas arquibancadas durante a competição, neste ano estará fechada para os visitantes. A expectativa, no entanto, é de que pelo menos 50 mil pessoas assistam à final no canal do YouTube e na página do Facebook da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC). O cálculo foi feito pela associação com base na transmissão da final do Bocal de Ouro, no dia 21 de julho, quando foram registrados cerca de 11 mil pontos conectados, calculando-se em cada um dele de três e cinco espectadores.

De acordo com o presidente da ABCCC, Francisco Fleck, será o fechamento de um ciclo do cavalo Crioulo sem similar na história. Como deixa a presidência da ABCCC no dia 12 de outubro, Fleck diz que o sentimento é de dever cumprido. “Vamos fazer uma final com animais de alta qualidade e seguindo todos os protocolos sanitários que praticamos nas cinco classificatórias realizadas no parque durante a pandemia”, explica o dirigente.

Segundo Fleck, para que a prova aconteça será necessário mobilizar cerca de 300 pessoas, entre proprietários dos animais, ginetes, veterinários, tratadores, equipes de captação de imagens e jurados. “Mas devemos observar que serão 300 pessoas em um espaço que comporta 15 mil, o que torna perfeitamente possível o atendimento a todas as exigências de prevenção e combate à Covid-19”, ressalta.

No total, 92 animais estavam qualificados para começar a competir na última quinta-feira nas avaliações da morfologia, andadura, figura, volta sobre patas e esbarrada, além das provas de campo e da mangueira, fases que prosseguiriam até sábado. Das etapas preliminares, entre quinta-feira e sábado, foram selecionados os 28 conjuntos que participam da prova deste domingo, com 14 machos e 14 fêmeas.

No domingo, a disputa se inicia com a prova da mangueira (em que o cavalo trabalha com o gado, exibindo sua aptidão vaqueira, impulsão e equilíbrio), seguida da prova Bayard/Sarmento (realizada numa raia de 80 metros, onde o cavalo arranca em velocidade, percorre 40 metros, esbarra, faz a volta sobre as patas e volta a correr 40 metros), e finaliza com a prova de campo ou paleteada (decisiva, realizada em duplas formadas pela pontuação acumulada que perseguem um novilho por uma raia de 110 metros, prensando-o até reconduzi-lo ao ponto de partida).

O julgamento ficará a cargo do trio de avaliadores Gustavo Silveira Rodrigues, Luciano Corrêa Passos e Mário Moglia Suñe na categoria das fêmeas. Nos machos, os jurados serão Lauro Varela Martins, Leonardo Rodrigues Teixeira e Thiago Schilling de Ávila. A entrega da premiação está prevista para ocorrer às 17h.