Sistema Farsul avalia como positiva a 42ª Expointer

O Sistema Farsul realizou neste domingo sua tradicional entrevista coletiva de balanço da Expointer. O presidente da entidade, Gedeão Pereira, destacou as diversas reuniões ocorridas durante a semana, as parcerias desenvolvidas com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e a visita da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

“Tivemos uma grande Expointer, de acordo com a opinião de produtores rurais. Saiu tudo redondo, sem nenhum problema”, destacou o dirigente. Ele ressaltou que durante a semana, ficou evidente a existência de um alinhamento muito forte entre os produtores rurais, Governo Estadual e Governo Federal. “E a destacar o peso político desta Expointer, ao recebermos a ministra da Agricultura, Tereza Cristina”, elogiou. No encontro com ela, se falou sobre o problema na área arrozeira, entre outros problemas do setor.

Houve ainda na Casa da Farsul o lançamento do projeto AgEvolution/AgroUp, parceria entre Canal Rural e Sistema CNA/Senar, com a presença do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins. Gedeão Pereira relatou que Martins também conduziu a 18ª Reunião da Diretoria-Executiva da CNA, que reuniu no local presidentes e representantes de dez Federações da Agricultura do Brasil. O presidente da Farsul destacou também os resultados observados com a execução da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no Rio Grande do Sul na área do leite. Além disso, Gedeão falou sobre as interiorizações que a Farsul vem realizando para aproximar o Sistema do produtor rural e reiterou a importância de ter a CNA mais próxima do meio rural gaúcho: “Foi de vital importância a visita do presidente João Martins, da diretoria da CNA e da sua equipe técnica durante a Expointer”, disse.

Por fim, Pereira destacou a assinatura de convênio pró-semente para cultivo de trigo e soja, a presença do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que fez encontros com a Farsul durante quatro dias, e a questão da erradicação da febre aftosa.