Sol e grandes filas marcam a largada da 45ª Expointer

publicidade

Um dia lindo com sol, céu azul, temperatura agradável e grandes filas marcam o começo do primeiro dia da 45ª Expointer. A temperatura de 23º graus em Esteio ajudou quem já estava antes das 8h na fila para garantir o ingresso de entrada nos Portões do Parque Estadual Assis Brasil (PEAB), onde ocorre a feira, uma das mais importantes do setor agropecuário.

Já de manhã tinha uma circulação grande de pessoas no parque, tanto de expositores, autoridades e trabalhadores como do grande público.

A temperatura de 23º graus em Esteio ajudou quem já estava antes das 8h na fila para garantir o ingresso para a 45ª Expointer no Parque Estadual Assis Brasil



🎥 @alinasouzafoto pic.twitter.com/hhXdUig7Ho — Correio Rural (@CorreioRural) August 27, 2022

A 45ª Expointer começa neste sábado e vai até o dia 4 de setembro. Para visitar o parque, as entradas poderão ser adquiridas na bilheteria do parque ou pelo link disponível no site. Os ingressos vão custar R$ 16,00 para a inteira e R$ 8,00 para a meia (para estudantes, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência),Crianças de até 6 anos não pagam).

Veja Também