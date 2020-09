Tereza Cristina e Mourão estarão na Expointer Digital a partir de amanhã

publicidade

A Secretaria da Agricultura refez a programação do fim de semana da Expointer Digital e incluiu as visitas da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na sexta-feira, e do vice-presidente Hamilton Mourão, no domingo. Tereza Cristina participa da Jornada Nespro e da solenidade de abertura (com o desfile dos animais campeões) e, ainda, recebe a Medalha Brossard, da Febrac, com outros agraciados. Mourão acompanha a premiação da morfologia do Cavalo Crioulo e o descerramento da placa alusiva aos 50 anos do parque. Depois, almoça com o governador Eduardo Leite e demais autoridades. Abaixo está a programação completa.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira (02/10)

10h: Chegada da ministra Tereza Cristina ao Parque. Participação na XV Jornada Nespro – Estúdio Cubo (Central de Imprensa).

11h: Solenidade de abertura e Desfile dos Grandes Campeões. Presença da ministra Tereza Cristina, vice-governador e demais autoridades.

13h: Almoço comemorativo com a presença da Ministra.

14h: Entrega da Medalha Brossard por iniciativa da FEBRAC aos seguintes agraciados: Ministra Tereza Cristina, SubSecretário José Arthur, Gedeão Pereira, Eduardo Macedo Linhares, Antonio Martins Bastos Filho, Odacir Klein

15h – Horário livre para visitasDrive-thru – Pav. Agricultura Familiar, Animais, Estúdios da Cubo);

Domingo (04/10)

11h – Chegada do governador Eduardo Leite ao Parque. Visita ao Drive-thru – Pav. Agricultura Familiar.

12h: Chegada do vice-presidente Hamilton Mourão ao parque. Premiação da Morfologia do Cavalo Crioulo. Presença do vice-presidente Hamilton Mourão, governador Eduardo Leite e autoridades.

13h: Descerramento de placa comemorativa alusiva aos 50 anos do PEEAB. Presença do Governador do Estado e demais autoridades.

13h30: Almoço de encerramento com a presença do vice-presidente, Hamilton Mourão e governador Eduardo Leite