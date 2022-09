Touro Limousin e coelho Netherland são o mais pesado e o mais leve da Expointer

publicidade

Um touro de 1.330 mil quilos e um coelho de 300 gramas lado a lado na 45ª Expointer. O maior e o menor animal de quatro patas desta edição encontraram-se na tarde de sexta-feira, no Pavilhão dos Bovinos. O coelho da raça Netherland, conhecido como anão,e o touro Guardião, da raça Limousin, formaram uma dupla de contrastes de tamanho na feira.Para atingir o peso do reprodutor (1.330 mil quilos), seria necessário juntar 443.333 mil coelhos de 300 gramas, como pesa o mais leve dessa edição.

A dupla despertou a curiosidade do público, que parou para ver e fotografá-los juntos. Os dois não se estranharam e ficaram sem expressar reação e nem agressividade na proximidade um do outro. O reprodutor olhou, cheirou o coelho e permaneceu tranquilo. Por sua vez, o coelho também apresentou bom comportamento, não demonstrou medo e ficou calmo com a situação.

O coelho anão “mascote” da feira está no pavilhão dos pequenos animais e tem atraído muitos visitantes todos os dias. Minúsculo a ponto de caber na palma da mão, o coelho encanta, especialmente as crianças. O proprietário da Cabanha São Nunca, em Araricá (RS), Vitor Costa, e criador de outras raças de coelhos, além do Anão, disse que a expectativa de vida do animal é em torno de 7 anos. Costa esclarece que o menor exemplar da feira tem 1 mês e pode chegar a 1,1 gramas na fase adulta.

De comportamento dócil,Costa aposta na raça como um bom pet. “Recomenda-se que fique na gaiola quando estiver sozinho em casa e pode soltar, sempre cuidando, principalmente até chegar à fase adulta”, explica. A alimentação deve ser à base de água fresca à vontade, algum petisco, como cenoura, e em torno de 50 gramas de ração para coelhos por dia.Tanta fofura dá vontade de levar para casa, o que se reflete no aumento dos negócios. “Estamos vendendo cerca de 40 animais por dia”, conta Costa. O valor está entre R$ 200,00 e R$ 300,00, na feira.

O touro Guardião vai encerrar a carreira de pista nesta Expointer com o título de bicampeão do animal mais pesado da feira. Ano passado, ele ganhou com 1.250 mil quilos e, neste ano, a balança marcou 1.330 mil quilos, um feito que impressionou até o proprietário Edgar Lima. "Não pensei que fosse conseguir, mas a aptidão da raça ajudou nesse ganho de peso”, afirmou o dono da Fazenda Boa Esperança, em Cachoeira do Sul, onde vive o animal, que vai completar 6 anos. Lima conta que seguirá vendendo genética do animal.

A 45ª Expointer tem 6.378 mil animais. Os animais de pequeno porte e aves reúnem 1.898 animais de pequeno porte e aves, sendo 297 coelhos de 29 raças. Os bovinos de argola são 5.093 animais de argola e 1285 animais rústicos.