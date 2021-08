Trabalhadores de Porto Alegre que vão atuar na Expointer são vacinados no Centro de Saúde IAPI

publicidade

O Centro de Saúde IAPI, na zona Norte de Porto Alegre, começou nesta terça-feira a imunização dos trabalhadores que vão atuar na Expointer 2021 contra a Covid-19. A unidade de saúde vai atender somente quem reside na Capital - um total de 212 pessoas. A imunização do grupo foi tranquila e não houve o registro de filas na unidade de saúde. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) ainda prevê imunizar 1.226 trabalhadores em todo o Estado.

Para receber a vacina contra o coronavírus, o trabalhador deverá entregar a declaração de trabalhador presencial e permanente Expointer 2021, de acordo com a Estratégia de Prevenção, Controle e Monitoramento da Covid-19 do evento. A feira será realizada de 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O uso de máscaras será obrigatório para entrar no parque. Neste ano, o evento contará com a presença do público, limitado a 15 mil visitantes por dia, e com rigorosos protocolos de saúde para garantir a segurança de visitantes e trabalhadores.

Para possibilitar a participação do público, a organização da feira contou com estudos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), da SES, que definiu protocolos sanitários específicos para diversos setores da Expointer. O cuidado começa na bilheteria, que será on-line para evitar contato e aglomerações com filas. Os ingressos serão vendidos pela internet, antecipadamente, mediante o preenchimento de um formulário elaborado pelo Cevs.

No momento da compra do bilhete, a pessoa vai responder um questionário informando o seu estado de saúde e se comprometendo a cumprir os protocolos sanitários. Os portões de acesso ao parque ficarão abertos das 8h às 19h30min.

Dentro do parque, haverá pontos com álcool em gel e lavatórios de mãos em pontos estratégicos. Além disso, 150 monitores treinados pela Secretaria Estadual da Saúde farão abordagens educativas sobre a prevenção contra a Covid-19, orientarão sobre uso da máscara e ajudarão a verificar o cumprimento das regras sanitárias.

Não será obrigatório estar vacinado contra o coronavírus para participar do evento. No entanto, projeções do governo do Estado indicam que todos os adultos terão recebido pelo menos a primeira dose da vacina até a semana da feira. Os visitantes também não precisarão apresentar teste negativo para a Covid-19.

Por outro lado, o público interno (expositores, promotores e trabalhadores em geral), que estará presente durante os nove dias de Expointer, deverá providenciar o exame e apresentar o resultado negativo ou não detectável para Covid, no primeiro dia de acesso ao parque.

Estarão proibidas as seguintes atividades dentro do parque: eventos como happy hour, coquetéis, entre outros; oferta de produtos para degustação; excursões; parque de diversões; qualquer tipo de shows, atividades promocionais ou ações que possam gerar aglomeração de pessoas; música alta que prejudique a comunicação entre clientes; danças, bailes e a permanência de pessoas em pé em ambientes fechados.

A secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, informou que a Expointer vai oportunizar um ambiente seguro e controlado para que produtores rurais, empresas e visitantes transmitam à sociedade a importância do agro gaúcho e do cuidado com a vida das pessoas.

“Mesmo durante a pandemia, nosso agronegócio se fortaleceu e atendeu as necessidades de alimentação da população rural e urbana. Com alimentos de qualidade, também promovemos saúde”, comentou.

Haverá ainda a verificação de temperatura para ingressar no Parque de Exposições Assis Brasil.

