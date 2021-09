Vice-presidente Hamilton Mourão chega à Expointer

publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cumpre agenda nesta segunda-feira na 44ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na chegada, por volta das 11h30min, Mourão foi recebido pelo vice-governador Ranolfo Viera Junior, pela secretária da Agricultura, Silvana Covatti, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, na Casa Branca do Governo do Rio Grande do Sul.

Ele participou da entrega de premiações na pista de bovinos e equinos, onde também montou em um cavalo branco e posou para fotos. Na sequência, se dirigiu ao pavilhão de bovinos de corte.

O roteiro de Mourão conta ainda com um almoço na sede da Federação das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), onde será recepcionado pelo presidente da entidade, Leonardo Lamachia. Após, haverá uma cerimônia de descerramento de uma placa de inauguração da nova sede da federação.

Desde o início da manhã o Parque Assi Brasil conta com um rígido esquema de segurança e diversas áreas estão bloqueadas para acesso do público. Ele deve deixar o Rio Grande do Sul ainda nesta segunda-feira, rumo à Brasília, via base aérea de Canoas.