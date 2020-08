Exportação do agronegócio brasileiro bate novos recordes

publicidade

As exportações do agronegócio brasileiro bateram recordes de janeiro a julho. No período, foram embarcadas 131,5 milhões de toneladas e a receita chegou a 61,2 bilhões de dólares, um crescimento de 17% em volume e 9,2% em valor em relação aos mesmos meses do ano passado.

Segundo os dados divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com base nos números do Ministério da Economia, o saldo da balança comercial do setor atingiu o superávit de 54 bilhões de dólares, maior valor da história para o período.