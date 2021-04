Exportações do agronegócio batem recorde em março

publicidade

As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram o faturamento recorde de 11,57 bilhões de dólares para o mês de março, o que representa um crescimento de 28,6% sobre o mesmo período do ano passado. O Rio Grande do Sul participa com uma fatia de 9,96% do total. No acumulado deste ano, a receita chega a 23,53 bilhões de dólares e é 11,9% maior que a do primeiro trimestre de 2020.

Em nota, o Ministério da Agricultura afirma que o bom desempenho ocorre pelo aumento dos preços (8,7% em média) e do volume de produtos exportados (18,3%). Os principais itens vendidos ao exterior foram os do complexo soja, carnes, florestais, sucroalcooleiros e café.

As importações do agronegócio cresceram de 4,5% na comparação entre março de 2020 e março de 2021, para 1,34 bilhão de dólares, e 8,3% no trimestre, para 3,86 bilhões de dólares. Os principais produtos comprados no exterior foram trigo, papel, óleo de palma, malte e borracha natural.

