Exportações do RS batem recorde

As exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul somaram 15,3 bilhões de dólares em 2021, resultado 52,4% superior ao de 2020. O Boletim Indicadores do Agronegócio do RS, elaborado pelos pesquisadores do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento Governança e Gestão (SPGG) indica que este é o maior valor anual das exportações de toda a série histórica, iniciada em 1997.

Somente o complexo soja obteve receita de 7,8 bilhões de dólares; as carnes, de 2,3 bilhões de dólares; os produtos florestais, de 1,5 bilhão de dólares; e as farinhas, cereais e preparações, de 697,9 milhões de dólares. O único decréscimo foi o do fumo, que vendeu 8,9% menos, somando 1,2 bilhão de dólares.

“O ano de 2021 ficou marcado pelo restabelecimento dos níveis de produtividade das safras de verão no Estado, que foram profundamente abalados pela estiagem em 2020”, comenta o pesquisador Sérgio Leusin Junior. Além da safra cheia, diz ele, o incremento nos preços médios dos produtos exportados pelo agronegócio também contribuiu para o desempenho.