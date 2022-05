Fabricante de Caxias do Sul é a grande vencedora do 1° Concurso de Queijos Artesanais do RS

publicidade

Com um público estimado que duplicou a expectativa inicial, o 1° Concurso de Queijos Artesanais do Rio Grande do Sul encerrou neste sábado, na Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ), Centro Histórico de Porto Alegre. A Queijaria Monterra, de Caxias do Sul, levou a Medalha Super Ouro, o prêmio máximo entre os concorrentes. A competição teve a participação de 99 queijos, avaliados nas categorias queijo colonial, queijo colonial temperado, queijo artesanal serrano e queijo autoral.

Com a ideia de valorizar a produção artesanal de queijo gaúcho e proporcionar a melhoria dos produtos, o evento foi promovido pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL), com apoio do RS Criativo, programa governamental estratégico voltado à economia criativa. A programação iniciada na sexta-feira foi vasta. Oficinas de harmonização, coquetelaria de lácteos e degustação aconteceram em parceria com o Lola Bar e o Restaurante Térreo, parceiros comerciais da CCMQ. Nos dois dias, teve feira de queijaria de todas as regiões do Estado, além de painéis e mesas-redondas sobre o tema.

Segundo o vice-presidente da AGL, Danilo Cavalcanti Gomes, cerca de 400 pessoas passaram pela CCMQ para a aproveitar o evento. “Contamos, também, com o público orgânico da Casa de Cultura, que parou para saber o que acontecia e participou. Tinha painel para 80 pessoas que recebeu 120. Veio bastante gente”, ressaltou. A exposição fotográfica “Queijo Artesanal Serrano: Identidade Cultural nos Campos de Cima da Serra”, com registros de Fernando Kluwe Dias e pesquisa de Jaime Ries, João Luz e Saionara Wagner, recebeu bom público no saguão do 2º andar do complexo cultural e fica aberta a visitação até o dia 6 de junho.

A fabricante Catia Pasquali Perini, da Queijaria Monterra, saiu rapidamente de uma oficina que ocorria no lado de fora da Casa de Cultura, no momento em que teve seu nome anunciado na sala Sérgio Napp, segundo andar do complexo, como a vencedora da Medalha Super Ouro. “Não é fácil, trabalhamos de segunda a segunda-feira. Trabalhar com queijo não são só flores. Inclusive, saio daqui e volto para oficina porque sempre precisamos aprender mais”, disse, emocionada.

Confira os vencedores:

MEDALHA SUPER OURO

Queijaria Monterra - Caxias do Sul - queijo colonial premium com maturação superior a 120 dias

MEDALHA DE OURO

Queijaria Monterra - Caxias do Sul - queijo colonial

Queijaria Alvorada Missioneira - Canela - queijo colonial com maturação superior a 120 dias

Queijaria Três Montes – Triunfo - queijo autoral Flor

Queijaria Monterra - Caxias do Sul - queijo colonial premium com maturação superior a 120 dias

Queijaria Sopro do Minuano - São Francisco de Paula- queijo artesanal serrano

Queijaria Três Montes - Triunfo - queijo autoral Poente

Queijaria Terroir da Vigia - Santana do Livramento - queijo autoral doble chapa

Queijaria Somacal - Farroupilha - queijo colonial ao vinho

MEDALHA DE PRATA

Queijaria Terroir da Vigia - Santana do Livramento - queijo autoral Etchekoa

Queijaria Cichelero - Carlos Barbosa- queijo colonial ao vinho

Queijaria Pelizzari - Bom Jesus - queijo artesanal serrano

Queijaria Tradição - Nova Petrópolis - queijo autoral

Queijaria Bolicho do Chapéu - São Francisco de Paula - queijo artesanal serrano

Queijaria Ventana - Boa Vista do Incra - queijo autoral

Queijaria Somacal - Farroupilha - queijo colonial parmesão

Laticínio Vitória - Antônio Prado - queijo colonial cultura italiana

Queijaria Somacal – Farroupilha - queijo colonial normal

Queijaria Bella Vista - São Borja queijo colonial premium

Queijaria Cichelero - Carlos Barbosa - queijo colonial temperado

MEDALHA DE BRONZE

Queijaria Nova Alemanha – Ivoti - queijo autoral com carvão vegetal

Laticínio Beija Flor - Carlos Barbosa - queijo colonial

Queijaria Terroir da Vigia - Santana do Livramento - queijo autoral Etchekoa leite cru

Queijaria Dorf – Teutônia - queijo colonial 60 dias

Queijaria Dorf – Teutônia - queijo colonial premium

Queijaria Monterra - Caxias do Sul - queijo colonial reserva

Queijaria Ruppenthal – Gramado - queijo colonial temperado chimichuri

Queijaria Gioda e Baptista - São Francisco de Assis - queijo autoral defumado