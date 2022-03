Feira volta às suas datas tradicionais

publicidade

O Conselho do Parque de Exposições Assis Brasil definiu nesta terça-feira, em reunião ocorrida em Esteio, que neste ano a Expointer retorna ao período em que tradicionalmente costuma ocorrer. Assim, a maior feira agropecuária do Estado está marcada para os dias 27 de agosto a 4 de setembro, informou o subsecretário do parque, Gabriel Fogaça. No encontro, o conselho também aprovou a realização da 16ª Fenasul e 43ª Expoleite para o período de 18 a 22 de maio.