Fenasul e Expoleite abrem as portas para receber o público

publicidade

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, abriu suas portas às 8h30min desta quarta-feira para produtores e público em geral que quiserem visitar a 16ª Fenasul e a 43ª Expoleite. O ambiente das feiras vai estar concentrado na área do Pavilhão de Gado Leiteiro, onde estão expostos exemplares das raças características da produção de leite, entre elas Holandesa, Jersey e Girolando, além de gado de corte, búfalos e pequenos animais. No total, estão inscritos nos eventos 687 animais, incluindo os cavalos crioulos que participarão da Classificatória Gaúcha Sul para o Freio de Ouro, no próximo domingo, pela manhã.

Cerca de 10 mil pessoas são esperadas durante a Fenasul/Expoleite, que acontece até domingo dia 22. Durante a semana, além das exposições e dos julgamentos morfológicos, assuntos de interesse da cadeia produtiva da pecuária gaúcha estarão em destaque, como as ações futuras do Estado para manutenção do status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, as quuais serão tem, hoje, a partir das 14h, do Fórum Estadual da Febre Aftosa, realizado presencialmente no parque, mas que poderá ser acompanhado pelo canal do Youtube da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR)

A Fenasul/Expoleite tem entrada gratuita e não exige vacinação e nem uso de máscaras no local. Segundo a subsecretária do parque, Elizabeth Cirne Lima, foram distribuídos dispensers de álcool em gel para higienização das mãos nos locais onde expositores e visitantes vão transitar.