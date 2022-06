Fenovinos tem número recorde de animais e de expositores inscritos

publicidade

Com número recorde de animais e de expositores inscritos, a 34ª edição da Feira Nacional Rotativa de Ovinos (Fenovinos) será realizada de 8 a 12 de junho no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, em Alegrete. Entre as novidades deste ano está o evento paralelo da Associação Brasileira de Criadores de Poll Dorset, que promove a 1ª Exposição Nacional da Raça. Segundo o comitê organizador, a expectativa é superar de 20% a 30% os R$ 523,3 mil negociados em 2021.

Viabilizada pelo Sindicato Rural de Alegrete e Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO), a feira conta com 555 exemplares concorrendo a prêmios: 432 ovinos de galpão e 37 trios de rústicos das raças Merino Australiano, Ideal, Corriedale, Romney Marsh, Hampshire Down, Texel, Ile de France, Suffolk, Poll Dorset, Border Leicester, Dorper, Crioula e as variedades Naturalmente Coloridas. A quantidade de exemplares em julgamento é 47% superior à edição passada. O número de expositores também superou os desempenhos anteriores, com 116 confirmados (32% a maior do que anterior).

Haverá também uma expressiva quantidade de animais à venda entre remate de raças e rebanho geral. Além de uma extensa programação, que inclui julgamentos, remates, oficinas e palestras “Serão dias intensos de trabalho e muita movimentação em torno da ovinocultura, pois a feira só cresce e demonstra a importância que tem no calendário do Estado”, comemora o presidente da entidade, Edemundo Gressler.