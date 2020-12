Filipinas retiram embargo sobre carne de frango brasileira

publicidade

As Filipinas retiraram totalmente o embargo imposto à carne de frango brasileira nesta semana. O bloqueio havia sido imposto em agosto após suposta detecção de Covid-19 na embalagem de um produto em um município chinês. A partir de agora, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) espera que as vendas para aquele mercado voltem ao patamar registrado antes da suspensão, de 2% do total exportado pelo Brasil no primeiro semestre deste ano (43,8 mil toneladas). “A reabertura demonstra a confiança do mercado filipino na qualidade e no status sanitário na avicultura do Brasil”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Segundo o Departamento de Agricultura das Filipinas, a suspensão foi decidida depois que o governo brasileiro apresentou medidas de prevenção ao coronavírus. Já em setembro, o país asiático havia decidido retirar parcialmente o embargo, após ter exigido que os produtos brasileiros de aves tivessem rótulos que informassem que foram manuseados em instalações com medidas rígidas de higiene e saneamento. Na época, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, considerou publicamente levar esta questão à Organização Mundial do Comércio (OMC).

*Sob supervisão de Elder Ogliari