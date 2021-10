Frio foi adequado à brotação dos parreirais

publicidade

As horas de frio acumuladas no inverno e a não ocorrência de geadas tardias favoreceram o potencial de brotação e cargas de frutos dos parreirais gaúchos. A constatação é do Boletim Agrometeorológico da Serra Gaúcha de outubro, produzido por pesquisadores da Secretaria da Agricultura e da Embrapa Uva e Vinho. Em Veranópolis e Bento Gonçalves, no período de maio a setembro, foram registradas, respectivamente 388 e 345 horas de temperaturas iguais ou inferiores a 7,2°C.