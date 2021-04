Fungo pode aumentar a produtividade e a qualidade do milho

publicidade

A aplicação do fungo Trichoderma como insumo biológico em sementes de milho das variedades crioulas palha-roxa e dente-de-cão pode aumentar a produtividade e a qualidade dos grãos. Foi o que detectou um experimento feito em uma lavoura no Centro de Pesquisa em Florestas, em Santa Maria, pela Secretaria Estadual da Agricultura, por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) e da Emater/RS-Ascar. A partir de agora, o objetivo é distribuir as sementes entre agricultores familiares da região de Santa Maria, que poderão multiplicá-las.

A estimativa é de que a variedade dente-de-cão produza 37 quilos de sementes, já que registrou produtividade de 3,9 mil quilos por hectare, que serão distribuídas para mais de 100 produtores pelos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar.

De acordo com a pesquisadora do DDPA Gerusa Pauli Kist Steffen, que coordena a ação, as sementes foram cedidas por agricultores do município de Dilermando de Aguiar e manejadas em sistema orgânico, sem o uso de agrotóxicos e com adubação orgânica e mineral. Para a extensionista rural Luana Tironi, pesquisas são importantes para garantir a sustentabilidade e autonomia alimentar de agricultores familiares.

*Sob supervisão de Elder Ogliari