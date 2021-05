General Câmara disponibilizará auxílio financeiro aos pescadores afetados pelas palometas no Jacuí

publicidade

A Prefeitura de General Câmara anunciou nesta sexta-feira que irá disponibilizar até dia 20 de maio um auxílio de R$ 500,00 por dois meses a cerca 70 pescadores do município, que estão sendo afetados pela proliferação de palometas na bacia hidrográfica do rio Jacuí. O recurso será retirado do próprio Orçamento Municipal por meio de uma emenda parlamentar proveniente do deputado federal Jerônimo Guerguen (PP). Com isso, a prefeitura terá acesso a R$ 100 mil em recursos livres.

"Não podíamos mais esperar a inércia dos governos estadual e federal. Os pescadores não têm mais dinheiro para pagar suas contas mais básicas", justifica o prefeito do município, Helton Barreto. De acordo com Guerguen, se procurou viabilizar um auxílio com o Ministério da Agricultura e, posteriormente, da Cidadania, mas este não havia retornado até a manhã desta sexta-feira, quando o fez. "Ainda vamos trabalhar para que o governo federal crie um auxílio financeiro", afirma o deputado.

