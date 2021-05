Governador sanciona projeto de estímulo ao etanol

publicidade

O governador Eduardo Leite sancionou nesta segunda-feira o Projeto de Lei (PL) 292/2020, que cria a Política Estadual de Estímulo à Produção e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Etanol (Pró-Etanol/RS), de autoria do Executivo. Para o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Autossuficiência do Etanol, deputado estadual Elton Weber, a política trará vantagens para a economia gaúcha.

“Temos imenso potencial para aumentar a produção de etanol produzido a partir de grãos de inverno e tubérculos, fomentando empreendimentos, gerando ICMS, emprego e renda, além de alternativas extras para a produção da agricultura familiar”, acredita Weber.

Atualmente, o Rio Grande do Sul produz menos de 1% da demanda estadual de etanol, que chega a 1,5 bilhão de litros por ano. O Estado conta com 12 projetos de usinas que aguardam a confirmação das regras de estímulo para prosseguir.