Governo prorroga prazo para entrega da Declaração Anual de Rebanho

* Lucas Keske

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) prorrogou em 11 dias o prazo final para que os produtores façam a Declaração Anual de Rebanho. Com isso, a data limite para entrega dos dados atualizados passou de 31 de outubro (segunda-feira) para o dia 11 de novembro.

Segundo a diretora do Departamento de Defesa Animal (DDA) da SEAPDR, Rosane Collares, o adiamento deve-se à instabilidade no novo sistema de dados ainda em junho, início do prazo regulamentar para fazer a declaração.

A SEAPDR informa que, até o momento, mais de 60% das 380 mil declarações esperadas foram entregues nas Inspetorias Veterinárias e Zootécnicas (IVZs) municipais. Os formulários estão disponíveis no site da SEAPDR.

Como fazer:

Os formulários estão disponíveis no link www.agricultura.rs.gov.br/declaracao e podem ser entregues de duas formas.



Na primeira, o produtor comparece à Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária de referência e informa verbalmente os dados a serem lançados. Com a opção de geração de senha do Produtor Online, ele assina digitalmente a declaração.



Na segunda opção, o produtor baixa os formulários no site da Seapdr, preenche e os entrega nas inspetorias ou escritórios municipais.

A expectativa é que, no próximo ano, os produtores possam fazer a declaração online, diretamente pelo Sistema de Defesa Agropecuária (SDA).