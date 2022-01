Incentivo da Apex eleva exportação

publicidade

Em 2021, as empresas do agronegócio apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) faturaram 27,2 bilhões de dólares com exportações. O valor representa um crescimento de 10,3% em relação aos 24,4 bilhões de dólares de 2020. A Apex-Brasil atende 22 setores do agronegócio, com foco naqueles de maior valor agregado. A agência divulga os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrai investimentos estrangeiros por meio de análises de mercado, qualificação empresarial, desenvolvimento de estratégias, promoção de negócios e atração de investimentos.

A carne bovina, que tem 98% das suas exportações incentivadas pela Apex-Brasil, obteve receita de 9,2 bilhões de dólares no ano passado, com crescimento de 8,5% sobre 2020.

A exportação de frutas ultrapassou, pela primeira vez, o faturamento de 1 bilhão de dólares. A maçã tem participação importante neste total, com um avanço de 79%, para um faturamento de 74,3 milhões de dólares, puxado principalmente pelo mercado da Índia.

Entre os segmentos apoiados pela Apex-Brasil também se sobressaiu o vinícola, com crescimento de 91% para os vinhos finos e 32% para os espumantes, totalizando cerca de 8,5 milhões de litros embarcados. Outros destaques foram carne de frango, com receita de 7,6 bilhões de dólares, e carne suína (2,6 bilhões de dólares). “A Apex colabora em toda a jornada”, diz Márcio Rodrigues, gerente de Agronegócios da agência.

