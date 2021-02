Iniciado registro da raça Speckle Park no país

publicidade

A Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) iniciou o registro no Brasil da raça bovina Speckle Park, após autorização do Ministério da Agricultura em janeiro. Criada no Canadá, a raça resulta de cruzamentos de Shorthorn, Angus, Galloway, Lineback, White Park, Highland e Jersey. Segundo a ANC, já há seis pecuaristas brasileiros interessados em importar material genético e dar início à criação, incluindo um no Rio Grande do Sul. As referências indicam que o animal tem alto rendimento de carcaça e carne macia e suculenta.

*Sob supervisão de Elder Ogliari