Inscrição de animais para a Expointer termina à meia-noite

Termina à meia-noite desta sexta-feira o prazo de inscrições de animais de argola para a 44ª Expointer, que ocorre no período de 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O número final de inscritos deve ser divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) no início da próxima semana. A expectativa da Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais (Febrac) é de que o total supere os 1.017 contabilizados em 2020.

As inscrições para os animais rústicos, destinados à comercialização, pode ser feita até o dia 18 de agosto.