publicidade

As novas previsões para o crescimento do PIB agropecuário são de 1,2% em 2021 e de 3,4% em 2022, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Antes da revisão, divulgada ontem, o aumento estimado era de 1,7%. A redução das estimativas de produção de milho e um cenário menos favorável para a produção de leite foram os principais motivos para os ajustes, segundo o Ipea.