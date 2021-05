JBS anuncia investimento de R$ 150 milhões em Caxias do Sul

publicidade

Representantes da JBS estiveram na Prefeitura de Caxias do Sul para apresentar ao prefeito Adiló Didomenico os investimentos que serão feitos no município. A previsão é que até 2025, a empresa invista R$ 150 milhões na planta de produção de perus, passado de 20 mil unidades/dia para 30 mil unidades/dia.

Estiveram com o prefeito Adiló Didomenico, na última sexta-feira, o diretor executivo do negócio, William Barbosa, o diretor industrial, Marcelo Schmeider, a gerente RH, Karine Kirchhoff, e o gerente de unidade, Alessandro Silveira.

“Neste momento difícil que a economia passa, o que mais precisamos é de empresas e empresários que pensem a longo prazo, tragam investimentos e gerem empregos. A prefeitura está à disposição e é parceira sempre”, afirmou o prefeito.

Os representantes da empresa também estiveram recentemente reunidos com o governo do Estado para anunciar um investimento de R$ 1,7 bi no Rio Grande do Sul.

Além da unidade caxiense, os aportes serão destinados às fábricas da marca em Nova Bassano, Bom Retiro do Sul, Passo Fundo, Seberi, Santa Cruz do Sul e Trindade do Sul.