JBS de Três Passos e Passo Fundo voltam a exportar para a China

As plantas do frigorífico JBS de Três Passos e Passo Fundo, respectivamente de suínos e aves, vão voltar a exportar seus produtos para a China. Nesta quarta-feira, as autoridades chinesas autorizaram a retomada das importações de carnes das duas unidades, levantando restrições que haviam sido impostas no ano passado em razão da pandemia de coronavírus.

Para reverter os embargos, a JBS investiu globalmente R$ 2,8 bilhões na proteção de seus colaboradores durante a pandemia. Além disso, adotou medidas sanitárias adicionais nas 25 unidades do Brasil hoje habilitadas a exportar para o país asiático. Entre os protocolos instituídos, estão a sanitização dos insumos recebidos para a produção e a desinfecção diária dos locais de armazenamento.

O grupo também agregou como prática a sanitização dos contêineres de exportação, antes e depois do carregamento, para prevenir a contaminação de embalagens.