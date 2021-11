Languiru investe na carne bovina

publicidade

A Cooperativa Languiru oficializa hoje seu ingresso no mercado da bovinocultura de corte com a inauguração de um frigorífico para abate de gado em Teutônia. A atividade integra as comemorações pelos 66 anos da cooperativa – que serão completados nesta sexta-feira (13) –, e se soma às áreas de aves, suínos e lácteos.

Num primeiro momento, o objetivo da iniciativa é atender a demanda da rede de supermercados da própria Languiru. Posteriormente, os cortes bovinos vão integrar o mix de produtos com a marca da cooperativa comercializados em todo o Estado. Na primeira etapa, o empreendimento irá gerar 35 empregos diretos, podendo chegar a 65. A planta possui 3,5 mil metros quadrados, com capacidade para abate de 28 animais por hora. Na fase inicial da operação, este número ficará entre 80 a 100 cabeças por semana. “O frigorífico de bovinos é um antigo desejo da Languiru e amplia o ciclo produtivo nas carnes”, resume o presidente da cooperativa, Dirceu Bayer. Os animais, de raças europeias, serão fornecidos por associados da Languiru e outros produtores da região. A cooperativa também inaugura hoje a ampliação do frigorífico de aves, o pavilhão de estocagem da indústria de laticínios, o centro de distribuição da Agrocenter Insumos e a Agrocenter Máquinas.