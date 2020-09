Mapa registra nova raça sintética

publicidade

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) registrou uma nova raça bovina na última sexta-feira. Trata-se da Bravon, uma cruza de animais Devon com zebuínos de corte mais resistente ao clima tropical e a doenças. O reconhecimento era uma reivindicação antiga da Associação Brasileira de Criadores de Devon (ABCDevon), que aposta na raça sintética para ampliar a oferta de carne com qualidade no mercado brasileiro.

Até então, como a Bravon não era uma raça reconhecida, os criadores faziam os cruzamentos, mas registravam como Devon CCG (Cruzamento sob Controle de Genealogia). No total, a Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) já registrou 498 machos e 2036 fêmeas em criatórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Bahia. O registro de novos nascimentos continuarão sob a responsabilidade da ANC.

