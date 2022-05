Mercado nacional registra crescimento de 13,2% na exportação de material genético avícola

publicidade

A crise sanitária de Influenza Aviária que acomete diversos países favoreceu a exportação de material genético avícola do Brasil, onde nunca houve registro da enfermidade. Assim, no acumulado do ano, o mercado nacional registrou um crescimento de 13,2% na comparação com o mesmo período de 2021. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), foram embarcadas 5,177 mil toneladas entre janeiro e abril de 2022, contra 4,575 mil toneladas no primeiro quadrimestre do ano passado.

“O Brasil se mantém como um importante fornecedor destes insumos de alto valor agregado para os mercados importadores”, ressaltou, em nota, o presidente da ABPA Ricardo Santin.

As vendas totalizaram 54,6 milhões de dólares, resultado 19,3% superior ao registrado no primeiro quadrimestre de 2021, com US$ 45,8 milhões. Em relação a março, o mês de abril totalizou 1,186 mil toneladas (alta de 4,9%). Com estes embarques, o setor gerou 13,4 milhões de dólares em receita, desempenho 33,8% superior que os US$ 10 milhões obtidos em abril do ano passado.

Em abril, as vendas internacionais de pintos de um dia alcançaram 82 toneladas, número 7,3% maior que as 76 toneladas negociadas em 2021. As exportações de ovos férteis, porém, obtiveram um resultado 4,7% menor que as 1,054 toneladas embarcadas no quarto mês do ano passado.