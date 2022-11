Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta programa de revitalização de bacias hidrográficas

publicidade

Com o objetivo de conscientizar e mobilizar os municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, o Ministério Público Estadual apresentou, na última sexta-feira, o Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Em evento com a participação das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e da Emater/RS-Ascar, o MP explicou que o programa visa a ampliar a segurança hídrica na região, composta pelos municípios de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha.

Conforme a promotora do MP Roberta Teixeira, o programa trabalhará na identificação das nascentes e revitalização das margens de proteção dos córregos e rios. “Porque o grande problema da Bacia do Gravataí é o abastecimento, o uso da água, a escassez”, disse.