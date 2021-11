Morreu Flor Amaral, ex-presidente da Farsul

publicidade

Morreu sábado, em Santa Vitória do Palmar, o ex-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Flor Amaral, que completaria 100 anos no próximo dia 20.

Amaral presidiu a federação entre 1979 e 1982. Antes, foi vice-presidente nas gestões de Luiz Fernando Cirne Lima (1968-1970), diretor na gestão de Nicanor Kramer da Luz (1970-1972) e vice-presidente de Iber Benvegnu( 1976-1979).

Flor Amaral era natural de Santa Vitória do Palmar, onde atuou como médico e produtor rural, sendo proprietário da Estância Três Marias e da Cabanha Água Fria, criatório de ovinos Ideal. Também foi presidente do Sindicato Rural de Santa Vitória do Palmar e fundador da Cooperativa de Lãs do município.