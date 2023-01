No 35º Show Rural Coopavel, o combate a pirataria de sementes terá destaque

publicidade

A Associação Paranaense de Sementes e Mudas (Apasem) fará durante o 35º Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Oeste do Paraná, entre 6 e 10 de fevereiro, o lançamento de uma campanha especial contra a pirataria de sementes. O evento ocorrerá no dia 8 de fevereiro, às 10h, no auditório da Casa Paraná Cooperativo, abordando o perigo que representa o uso deste tipo de semente.

Henrique Menarin, presidente da Apasem, a campanha é destinada a produtores rurais, técnicos e público em geral. “Teremos na área da comunicação, por exemplo, várias peças em diferentes mídias para chamar atenção para essa questão. Outra frente trabalha com parceiros que incentivam seus públicos dentro do agro a também disseminar essa ideia”, informa. De acordo com Menarin, a Apasem também preparou materiais explicativos destinados a ajudar as pessoas a identificar material pirata, inclusive agentes de segurança pública. As sanções previstas para quem for flagrado usando sementes piratas estão contempladas nas esferas federal ou estadual. Fica, também, sujeito à apreensão do produto irregular e ao pagamento de multas que podem chegar a até 250% do valor comercial do produto. Por sua vez, as sanções judiciais são: quem usar semente pirata poderá ter que reparar danos, impetrados pelas empresas obtentoras de genética, o mesmo ocorrendo se ficar caracterizado o comércio ou uso irregular de cultivares protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares.O infrator poderá ainda estar sujeito a ações movidas por empresas detentoras de biotecnologia, no caso do uso não autorizado de eventos transgênicos e que são protegidos pela Lei de Patentes. “Esse é um assunto muito sério e bastante debatido entre as entidades ligadas ao agronegócio. Por isso, campanhas como essa são tão importantes”, diz o presidente.

Veja Também