Operação combate sonegação na área da erva-mate

Uma fiscalização da Receita Estadual combateu a sonegação de ICMS em operações envolvendo erva-mate domingo (11) e segunda-feira (12) no Vale do Taquari. Segundo a Secretaria da Fazenda, as 172 empresas do ramo no Rio Grande do Sul faturaram R$ 575 milhões e arrecadaram R$ 32,5 milhões em ICMS durante o ano passado.

O presidente do Sindicato da Indústria do Mate (Sindimate/RS), Alvaro Pompermayer, diz que a entidade defende que o Estado use suas ferramentas para coibir a sonegação porque ela estabelece concorrência desleal.