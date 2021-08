Público da 44ª Expointer passará por triagem para entrar no evento

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) detalhou nesta terça-feira o conjunto de medidas sanitárias de prevenção ao Covid-19 que serão adotadas durante a realização da 44ª Expointer, de 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Além da limitação de público em 15 mil visitantes diários e do serviço on-line de bilheteria, a organização do evento adiantou que haverá triagem com medição de temperatura toda vez que uma pessoa ingressar no parque; que 150 monitores estarão orientando o público ao uso correto da máscara; e que está proibida a realização de atividades como happy hour, coquetéis, degustações, shows e quaisquer ações que possam a vir causar aglomeração.

Leilões e premiações, conforme as normas, deverão ocorrer preferencialmente de forma on-line e, se presenciais, em ambientes ventilados e com espaço para a circulação. O distanciamento também vale para palestras e treinamentos que forem realizados no parque, considerando uma pessoa para cada 4 metros quadrados de espaço. Na praça de alimentação, devem ser disponibilizados talheres higienizados e a organização das mesas precisa respeitar a distância de 2 metros entre uma e outra, com limite de 5 pessoas para cada mesa.

Segundo a secretária de Saúde, Arita Bergmann, se houver cuidado entre o público participante, as pessoas vão "se sentir protegidas e fazendo sua parte para o sucesso da maior feira agropecuária do Estado".