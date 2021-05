Parceria amplia mercado do aipim para cooperativados

publicidade

Uma parceria com a Excelsior Alimentos vai possibilitar que os associados da Cooperativa Regional de Alimentos Santa Cruz Ltda (Coopersanta) ampliem o mercado para a comercialização de aipim. A empresa passará a adquirir dos cooperativados o produto in natura, descascado, congelado e embalado para consumo. A articulação também conta com a intermediação da Secretaria Municipal de Agricultura. “É um projeto-piloto e faremos o mesmo com outros produtos”, destacou o secretário de Agricultura, Hardi Panke.