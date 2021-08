Parceria da Embrapa com Angus vai incentivar a sustentabilidade na pecuária

publicidade

A Associação Brasileira de Angus e a Embrapa Pecuária Sul irão assinar, durante a Expointer, uma parceria com o objetivo de fomentar a sustentabilidade na cadeia produtiva. A cerimônia ocorre no dia 6 de setembro, durante o workshop Carne Angus Sustentabilidade e a Pecuária do Futuro.

Segundo o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Cardoso, a iniciativa está sendo traçada dentro do conceito de sistemas sustentáveis com vistas a produzir uma carne de qualidade e que contribua com a saúde dos consumidores e com o meio ambiente. Um exemplo disso é a seleção de animais com maior eficiência alimentar, que consequentemente irão emitir menos gases de efeito estufa. Animais mais resistentes ao carrapato, por sua vez, irão demandar menos insumos.

“Isso é geração de riqueza para o nosso país, com responsabilidade e com sustentabilidade, construindo o futuro para as próximas gerações”, assinalou o presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski.

O projeto surgiu da demanda de pecuaristas que procuram a Associação Brasileira de Angus para aderir ao Selo de Sustentabilidade, criado em 2019.

A associação também divulgou ontem os dados do Programa Carne Angus referentes ao primeiro semestre de 2021. O número de abates registrou crescimento de 4%, chegando a 117,3 mil. Já o volume de carne produzida aumentou 18,5%. As exportações também registraram alta, de 21,5%, sendo que a China responde por mais da metade (56%) dos embarques. Cpo