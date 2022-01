Perdas provocadas pela estiagem são crescentes no Estado

publicidade

Cerca de 253 mil propriedades, de 9,6 mil localidades do Rio Grande do Sul, sofrem com algum tipo de perda com a falta de chuva, segundo o boletim “Efeito da estiagem nas principais atividades agrícolas” divulgado nesta segunda-feira pela Emater/RS-Ascar. O levantamento indica ainda que 22 mil famílias estão sem acesso à água. Além disso, informa que 92,8 mil produtores de milho e 82,4 mil produtores de soja detectaram prejuízos nas lavouras.

Já a Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), por meio da Rede Técnica Cooperativa, atualizou os números relacionados à estiagem coletados em 23 cooperativas que representam 50% da produção de soja no Estado. Segundo o novo levantamento, as lavouras de soja já acumulam perdas médias de 48,7%, com algumas regiões registrando perdas superiores a 70%. No início de janeiro, as perdas médias eram de 24%.

Geomar Corassa, gerente de pesquisas da CCGL e coordenador da rede, esclarece que a produtividade média atual projetada na área de atuação das cooperativas está na casa dos 31 sacos por hectare por causa da estiagem. “A projeção inicial era colher uma média de 60,2 sacos por hectare”, relembra.

O acompanhamento da situação feito pela Defesa Civil indica que 347 dos 497 municípios do Estado decretaram situação de emergência até ontem.