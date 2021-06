Plano Safra 2021/2022 destina R$ 251,2 bilhões à agricultura

publicidade

Lançado nesta terça-feira pelo governo federal, o Plano Safra 2021/2022 destinará R$ 251,2 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional. O valor é 6,3% superior ao do Plano Safra 2020/2021. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Do total, R$ 177,78 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização e R$ 73,4 bilhões aos investimentos. Os recursos destinados a investimentos tiveram aumento de 29%. As taxas de juros vão de 3,0% (Pronaf) e 8,5% (Moderfrota) ao ano.