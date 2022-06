Plantio atinge 57% da área

publicidade

O plantio do trigo já atinge 57% da área de cultivo prevista para este ano no Rio Grande do Sul, de 1.413.763 hectares, informa o Informativo Conjuntural divulgado nesta quinta-feira pela Emater/RS-Ascar, com base em dados coletados até o último dia 16. De acordo com a publicação, os agricultores vinham estendendo os trabalhos até o período da noite para compensar, em parte, o atraso na semeadura causado pelas chuvas frequentes. Na mesma data do ano passado, 62% da área total de trigo já havia sido semeada.

Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, o plantio foi concluído em 68% da área de cultivo. As lavouras implantadas estão em germinação e em início de desenvolvimento vegetativo, apresentando boa população de plantas, mas em razão do tempo nublado e chuvoso no início de junho, o desenvolvimento e perfilhamento estão abaixo do ideal, diz a Emater.