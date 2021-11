Plantio da soja avança para 68% da área prevista

publicidade

A semeadura da soja no Rio Grande do Sul já alcança 68% da área de cultivo prevista para a safra 2021/2022, de 6,32 milhões de hectares, de acordo com levantamento da Emater/Ascar-RS divulgado ontem. O clima concentra as atenções de agricultores e técnicos, já que em, algumas regiões produtoras, a falta de chuva atrasou o plantio e pode afetar o desenvolvimento da oleaginosa.

Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul (Aprosoja/RS), Décio Teixeira, no Noroeste do Estado os agricultores estavam aguardando a chuva para retomar os trabalhos. Em áreas já semeadas nas regiões Noroeste e Central, a falta de umidade também traz preocupação. “A soja que foi plantada em outubro cresceu bem e vai resistir”, diz o agricultor. “Mas muita soja foi plantada e secou, haverá prejuízo de replantio.” Teixeira observa que, para uma alta produtividade, a melhor janela de plantio da soja é o mês de novembro.

Em Cachoeira do Sul, a semeadura já ultrapassa 70% da área de cultivo projetada para o ciclo 2021/2022, de 105 mil hectares, estima o presidente do sindicato rural, Fernando Cantarelli Machado. Segundo o agricultor, as lavouras apresentam bom desenvolvimento. “(A cultura) está germinando bem, principalmente nas áreas que são a maioria (no município), de plantio na palha”, diz.

Para o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, o fenômeno La Ninã, que afeta a regularidade das chuvas no Estado, representa um desafio para a soja no cenário de médio prazo. “O avanço do plantio está dentro do esperado, porém, este é um ano tenso, pela condição climática e pelo custo de produção elevado”, alerta.