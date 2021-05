Preço de referência do leite vai para R$ 1,52

publicidade

O Conselho Paritário Produtores/Indústria de Leite do Estado do Rio Grande do Sul (Conseleite) anunciou nesta terça-feira que o valor de referência do produto projetado para o mês de maio é R$ 1,5260, 6% maior que o consolidado do mês de abril, de R$ 1,4509.

De acordo com o coordenador do Conseleite, Alexandre Guerra, o aumento deve-se à atualização dos padrões de cálculo que vinham sendo usados até o mês passado para fazer a estimativa, datados de 2016. Se os parâmetros não tivessem sido substituídos pelos de 2019, a projeção do preço do leite para maio ficaria em R$ 1,4393.

Guerra aponta uma tendência de recuperação nos preços do setor para os próximos meses, principalmente em razão da volta às aulas presenciais e do retorno do auxílio emergencial pago pelo governo federal.

Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS), mesmo com a atualização na base de cálculo para os parâmetros de 2019, o preço projetado ainda é distorcido da realidade e, por isso, a federação reivindica que se faça uma nova atualização para os custos de produção com base no último ano. “A alta nos insumos, tanto para o lado da indústria como para o lado do produtor, justifica isso”, argumenta o vice-presidente da entidade, Eugênio Zanetti. O dirigente observa que o preço consolidado do leite em abril ficou em R$ 1,4509, mas o produtor recebeu em média R$ 1,86, operando com um custo de R$ 1,55 no período.

A posição da Fetag é acompanhada pelas outras entidades que representam os produtores no conselho, entre elas a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).