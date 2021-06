Preço dos grãos beneficia safrinha dos fumicultores

publicidade

Levantamento do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco) aponta que os produtores que aderiram à safrinha foram beneficiados pela alta valorização dos grãos neste ano. O plantio posterior à colheita do tabaco é incentivado pelo Programa Milho, Feijão e Pastagens, conduzido pelo sindicato com apoio de entidades representativas dos produtores e dos governos dos estados do Sul.

A área de milho, feijão e soja plantada por fumicultores cresceu 22% na região, em relação a 2020, atingindo 144,2 mil hectares. Já a área com pastagens caiu 27%, para 25,5 mil hectares. Devido ao clima, as produtividades decresceram em média 34%, o que fez com que o total da produção de grãos chegasse a 580,4 mil toneladas.

O rendimento extra obtido pelos produtores, segundo estimativa do programa, é de R$ 933 milhões, uma variação de 47% em relação ao resultado de 2020, quando somou R$ 634,2 milhões. O ganho adicional ao do tabaco subiu de R$ 297,4 milhões para R$ 368 milhões para os produtores gaúchos, de R$ 205,2 milhões para R$ 374 milhões para os catarinenses e de R$ 131,5 milhões para R$ 191 milhões para os paranaenses.

O presidente do Sinditabaco, Iro Schünke, diz que os números mostram a importância do cultivo da segunda safra. “Diversificar é sempre uma boa opção para o produtor, pois lhe permite ter ganhos distribuídos em mais atividades”, afirma.

Uma das vantagens da prática é a redução dos custos de produção dos grãos, pois ocorre o aproveitamento residual dos fertilizantes e pode, também, haver redução de custo na produção de proteína com o uso do milho no trato animal. Outros benefícios são a proteção do solo e a interrupção do ciclo de proliferação de pragas e ervas daninhas.