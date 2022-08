Preço dos ovos recua e encerra ciclo de estabilidade

publicidade

A caixa com 30 dúzias de ovos brancos fechou o mês de julho a R$ 142,71, e a de ovos vermelhos, a R$ 161,28. Os valores representam, respectivamente, quedas de 1,51% e 0,86% em relação aos preços de R$ 144,90 e de R$ 162,67, divulgados na semana anterior pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. O recuo finaliza um ciclo de estabilidade, mas era esperado, dada diminuição no poder aquisitivo consumidor, conforme o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos. “As pessoas estão com os recursos escassos, então diminui a procura”, explica. Ao mesmo tempo, a associação prevê recuperação dos preços a partir da segunda semana de agosto, especialmente em função do dia dos pais. “Mas não vamos ter aumentos abusivos”, diz Santos.

Para o responsável pela Granja Nienow, Jairo Nienow, os preços não caíram de forma expressiva e o mercado está bem, mas os custos de produção continuam caros, mesmo com a recente baixa no preço do milho que, segundo Dos Santos, não chegou de forma significativa no Estado. Nienow teme ter que reduzir ainda mais a produção nos próximos meses, diante do aumento da oferta de ovos no mercado com a circulação dos ovos caipira da colônia, entre agosto e outubro. “É como se surgisse uma granja a mais, então, a gente espera que não caia muito o preço”, relata.

O cenário foi também relatado pela Asgav e por outras entidades do Sul do Brasil em carta aberta enviada aos candidatos às eleições de 2022. Entre as necessidades pontuadas estão a melhoria estrutural ao escoamento de grãos e uma linha de crédito para armazenamento de água, geração de energia solar e de biogás. O grupo também pede previsão orçamentária para entidades estaduais que trabalham em vigilância e controle sanitário animal e vegetal e ampliação da conectividade no campo, dentre outros.