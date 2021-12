Preço médio do suíno em queda

publicidade

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, divulgou que, em novembro, os valores médios do suíno vivo e da carne ficaram abaixo dos valores registrados em outubro e bem inferiores se comparados a novembro de 2020, mesmo com aquecimento das vendas na segunda quinzena. Um levantamento do Cepea concluiu que a queda no preço médio foi de 29,6% em um ano. No Oeste Catarinense, o recuo mensal no preço do animal vivo foi de 3,6% em novembro e anual de 31%, com a média a R$ 6,47/kg.