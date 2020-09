Preços recebidos pelos produtores sobem 12,6% em agosto

publicidade

O Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores (IIPR) subiu 12,61% em agosto, segundo análise divulgada ontem pela Farsul. A variação foi influenciada sobretudo pelo câmbio, demanda interna e externa e menor oferta de alimentos. No ano, o IIPR acumula alta de 48,79% e em 12 meses, de 62,30%. Já o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) cresceu 1,61% em agosto, 5,79% no ano e 6,52% em 12 meses. Os fatores que mais contribuíram para isso foram o preço do petróleo e do dólar.