Primeiros animais chegam para a 14ª Agrovino

publicidade

O ciclo de feiras de ovinos de verão teve início nesta terça-feira (11), com chegada dos primeiros animais para a 14ª Agrovino, em Bagé. A exposição, que prossegue até o domingo no Parque Visconde Ribeiro de Magalhães, apresentará 331 exemplares, entre animais a galpão e rústicos, de acordo com o diretor da Associação e Sindicato Rural do município e presidente da Associação Bageense de Criadores de Ovinos (Abaco), Gustavo de Oliveira Velloso.

Para esta quarta-feira (12), a programação prevê o julgamento de admissão de todas as raças, às 14h, além de palestras técnicas sobre produção de cordeiros (14h), com o pesquisador José Eduardo Ferrugem Moraes, e sobre o Programa Estadual de Sanidade Ovina (19h), com as veterinárias Giovana Tagliari Evangelista e Anna Suñé.

Ao longo da feira, serão promovidos cinco remates, com expectativa de receita de 10% a 15% superior à da edição passada do evento, de R$ 1,23 milhão. Na quinta (13), haverá o Remate da 3ª Nacional da Raça Romney Marsh, o Remate de Produção da Estância da Fumaça (Corriedale) e o Remate de 53 Anos da Cabanha Boa Nova (Corriedale), somando 700 animais em pista. Na sexta (14), ocorre o remate de rebanho geral da Agrovino, que deve reunir em torno de 1,6 mil exemplares. No sábado (15), a programação se encerra com o 10º Remate de Produção da Cabanha São Matheus e Cabanhas Convidadas.