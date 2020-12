Produtor de Carlos Barbosa é o vencedor do Prêmio Brasil Artesanal 2020 – Charcutaria

publicidade

O vencedor do “Prêmio Brasil Artesanal 2020 – Charcutaria”, organizado pelo Sistema CNA/Senar em parceria com a Academia da Charcutaria, foi o produtor Bruno Gedoz, da agroindústria familiar Zampa Grigia, do município gaúcho de Carlos Barbosa. Gedoz recebeu R$ 3.000 e um certificado de campeão desta edição como prêmios. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, pelo YouTube.

De segundo a quinto lugar, ficaram, respectivamente, os produtores Maria Aparecida Lopes, da Novo Imigrante Charcutaria, do Espírito Santo; Olivar Araldi, da Embutidos Araldi, do Rio Grande do Sul; Gesner Ferreira Belisário, da Salaminho da Serra, de Minas Gerais; e Ediney Neis, da Charcutaria Caravaggio, do Paraná.

A primeira etapa classificatória avaliou, por meio de uma comissão, características dos produtos, como textura, aroma, sabor e nível de gordura. Na segunda etapa, 50 pessoas degustaram e avaliaram os cinco salames finalistas. O objetivo do prêmio foi valorizar a produção de salames artesanais no país.

*Sob supervisão de Danton Júnior