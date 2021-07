Produtor plantou 94% da lavoura de trigo no Estado

publicidade

Já chega a 94% a área plantada com trigo no Rio Grande do Sul, de um total estimado em 1,12 milhão de hectares. Conforme a Emater/RS-Ascar, o plantio avançou apenas 3% em relação ao índice da semana passada porque os produtores esperam por condições melhores de umidade do solo.

Os assistentes técnicos da Emater observaram que as lavouras já implantadas se encontram em estágio de desenvolvimento vegetativo.

A projeção inicial de produtividade para o trigo nesta safra é de 3.128 quilos por hectare.